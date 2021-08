Bethel investiert 3,5 Millionen Euro

Menschen mit Behinderungen sollen selbstbestimmt wohnen können. Dieses wichtige Teilhabe-Ziel setzt die Stiftung Bethel in Höxter an einem attraktiven Wohnstandort um. Direkt neben der Stadthalle in der Luisenstraße entstehen in einem Mehrparteienhaus 24 barrierefreie Wohnungen für Menschen mit seelischen Beeinträchtigungen. Das 1630 Quadratmeter große Grundstück hat die Stiftung erworben. Die Stadt Höxter hat den Neubau mit seinem 3,5 Millionen Euro schweren Investitionsvolumen inzwischen genehmigt. Zeit also für den ersten Spatenstich.

Für diese symbolische Geste griffen neben Vertretern der von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel auch Bürgermeister Daniel Hartmann und Baudezernentin Claudia Koch beherzt zum Spaten. Ihnen dankte Stefan Helling-Voß, Geschäftsführer des Stiftungsbereichs „Bethel.regional“, für die vertrauensvolle und professionelle Zusammenarbeit.

Die Stiftung Bethel ist seit 2015 mit einem Wohn- und Unterstützungsangebot für Menschen mit seelischen Beeinträchtigungen in Höxter vertreten. Sie übernahm seinerzeit das Oskar-Grätz-Haus nahe der Weserbrücke. Diesen Standort gibt die Stiftung nun auf. Die Menschen, die dort leben, sollen in den Neubau an der Luisenstraße umziehen können. Erstbezug soll im Herbst 2022 sein.

24 barrierefreie Wohnungen entstehen in der Luisenstraße in Höxter neben der Stadthalle. Foto: Sabine Robrecht

„Wir freuen uns, gemeinsam mit der Stadt Höxter und dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe auf diesem wunderbaren Grundstück ein zukunftsweisendes Wohnprojekt zu entwickeln“, blickte Stefan Helling-Voß nach vorne. Die Bewohnerinnen und Bewohner haben die Möglichkeit, bis hin zur eigenen Küche so selbstbestimmt zu leben wie sie es wünschen. Jedes Appartement verfügt über ein Bad mit Dusche, ein Schlafzimmer, eine Wohnküche und einen kleinen Abstellraum. Im Falle einer Pflegebedürftigkeit ist genügend Platz für ein Pflegebett.

Den Gemeinschaftsraum im Erdgeschoss können die Mieterinnen und Mieter, wenn sie mögen oder wenn es wegen des Unterstützungsbedarfs erforderlich ist, zur gemeinsamen Freizeitgestaltung oder zum Essen nutzen. Inklusive Angebote für Menschen im Quartier sollen den 55-Quadratmeter-Raum aber ebenfalls mit Leben erfüllen. Denn die soziale Teilhabe, für die schon allein der Standort inmitten der Stadt ideal ist, liegt der Stiftung Bethel am Herzen. In der Luisenstraße ist Leben. Fußgänger und Radfahrer sind auf dem Wall unterwegs. Entsprechend leicht sind Begegnungen möglich.

Dieses Miteinander möchte die Stadt Höxter auch bei der Landesgartenschau 2023 fördern, wie Bürgermeister Daniel Hartmann beim ersten Spatenstich ankündigte. „Wir werden einen gemeinsamen Garten gestalten, um eine Vernetzung des öffentlichen Raums mit dem Haus zu ermöglichen.“

Die Stiftung Bethel bleibt unterdessen auch auf der politischen Ebene am Ball, wenn es darum geht, Menschen mit Behinderungen ein normales Leben und Wohnen in der eigenen Wohnung zu ermöglichen. „Das ist in NRW noch nicht die Normalität“, konstatiert Stefan Helling-Voß. Insofern hat das Neubauprojekt in Höxters Luisenstraße Beispielcharakter.