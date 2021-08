„Betonmenschen“ für alle Ortsteile?

Stadt möchte 16 Figuren anschaffen – Projekt „Delbrücker Geschichtsgeflüster“ ist Thema in Bauausschuss und Rat

Delbrück

In Rietberg oder Rheda-Wiedenbrück erfreuen Betonfiguren Bewohner und Gäste in der Innenstadt. Nun sollen nach einem Vorschlag der Stadtverwaltung auch alle zehn Delbrücker Ortsteile solche „Betonmenschen“ bekommen. Ob es sich dabei wie in Rietberg und Rheda-Wiedenbrück auch um Figuren der Künstlerin Christel Lechner oder um Skulpturen eines anderen Künstlers handeln soll, ist aber noch nicht entschieden.

Von Meike Oblau