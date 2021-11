Betrüger erbeuten 4000 Euro

Wie die Polizei mitteilt, erhielt ein 59-jähriger Paderborner am Mittwochvormittag eine WhatsApp-Nachricht von einer ihm unbekannten Nummer. „Hallo Papa“ begann die Nachricht. Das eigene Handy sei defekt, deswegen käme die Nachricht über ein anderes Handy, so der Einstieg in den Betrug. Unter einem Vorwand bat die „Tochter“ um eine Sofortüberweisung und gab die Kontonummer an.

Im Glauben, es handele sich um seine Tochter, überwies der Mann rund 4000 Euro. Als die echte Tochter später eine Nachricht über ihre bekannte Nummer schickte, rief der Vater sie an, und der Betrug flog auf. Die Bank konnte die Überweisungen auf ein ausländisches Konto nicht mehr stornieren.