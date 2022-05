Betrüger geben sich am Telefon als Polizisten aus

Enger/Spenge

Mehr als zehn Bürger haben sich am Dienstag innerhalb einer Stunde bei der Polizei gemeldet, weil sie Anrufe von angeblichen Polizisten erhalten hatten. „Die Betrüger behaupteten, dass es in der Nachbarschaft in letzter Zeit so viele Einbrüche gegeben habe, dass die Polizei nun die Wertsachen und das Geld der Nachbarn einsammeln wolle, um es sicher für sie zu verwahren“, erklärt Polizeisprecherin Simone Lah-Schnier.