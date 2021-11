Betrugsbriefe an den toten Vater

Er hat Anzeige erstattet, nachdem in den vergangenen Wochen mehrfach Briefe mit Geldforderungen in seinem Briefkasten gelandet waren. Diese jeweils „letzten Mahnungen“ eines vorgeblichen Inkassounternehmens waren aber nicht an ihn gerichtet, sondern an seinen Vater. Obwohl dieser 2009 verstorben war, hatten sich die Betrüger dessen Daten angeeignet und erinnerten auf postalischem Wege nun immer wieder an eine vermeintlich nicht beglichene Rechnung, die zu angeblich getätigten Käufen im Internet gehörte. Die Forderungen sollen sich auf 500 Euro summieren.

