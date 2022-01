Betrunken am Linienbus-Steuer

Busfahrer fährt in Schlangenlinien durch die Innenstadt – Bielefelder (25) stoppt Trunkenheitsfahrt

Bielefeld

Ein 62-jähriger Busfahrer hat sich Dienstagnachmittag betrunken an das Steuer eines Linienbusses gesetzt. Er fuhr in Schlangenlinien, überfuhr einen Bordstein und stieß mit dem Bus gegen eine Werbetafel. An einer Haltestelle beendete ein Autofahrer die Fahrt, indem er den 62-Jährigen informierte, dass die Polizei alarmiert sei.