Betrunken und zu dritt auf dem Roller

Bad Driburg

Polizeibeamte haben am frühen Samstagmorgen gegen 0.15 Uhr Am Hellweg in Bad Driburg ein Kleinkraftrad angehalten, das mit drei Personen besetzt war. Damit nicht genug: Bei der Kontrolle versuchte der Fahrzeugführer, mit den beiden Beifahrerinnen zu flüchten und fuhr gegen ein geparktes Auto – woraufhin alle zu Boden stürzten und sich dann fußläufig in Richtung Innenstadt entfernten.