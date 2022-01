Bette nutzte Lockdown für Umbauten

Delbrück

Trotz einer insgesamt schwierigen Situation mit vielen unbekannten Einflussgrößen blickt der heimische Badspezialist Bette optimistisch in die Zukunft. „Die positive Entwicklung im Bausektor sowie die vergleichsweise stabile wirtschaftliche Situation in Deutschland hat uns bislang gut durch Corona kommen lassen“, so Geschäftsführer Thilo C. Pahl. 2021 konnte Bette Verluste aus dem Jahr 2020 aufholen und das Ergebnis sogar um sechs Prozent übertreffen.

Von Axel Langer