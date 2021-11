Beute verschwunden – Motiv völlig unklar

Steinhagen/Bielefeld

Der 64-jährige Steinhagener ist durch den Überfall im vergangenen Jahr gezeichnet: Die Narbe auf der Stirn wird bleiben, die Metallplatte zur Stabilisierung des gebrochenen Schlüsselbeins soll Anfang 2022 entfernt werden. Geblieben sind auch unterschwellige Angstgefühle. Am Mittwoch saß das Opfer einem der mutmaßlichen Täter im Landgericht Bielefeld gegenüber. Erkannt hat er ihn nicht. Was den Strafprozess auch so kompliziert macht.

Von Klaus-Peter Schillig