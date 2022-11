Beverungen bleibt Open-Air-Stadt an der Weser

Beverungen

Die Kulturgemeinschaft Beverungen ist über die Entscheidung des Berliner Konzertveranstalters Frank Schenk, das Weser Open Air 2023 in Höxter veranstalten zu wollen, im Vorfeld nicht informiert worden. Wie am Freitag betrichtet, soll Andrea Berg im kommenden Jahr „Topstar“ am Godelheimer See sein. Beverungen aber wird am Weser Open Air festhalten.

Von Alexandra Rüther