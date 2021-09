Beverungen zeigt regionale Vielfalt

Der Feierabendmarkt in Beverungen geht in die zweite Runde. Ganz entspannt können Besucher am Freitag, 10. September von 14 bis 20 Uhr über den Kellerplatz und den oberen Bereich der Weserstraße schlendern. Und auch der Einzelhandel beteiligt sich dieses Mal.

Der Feierabendmarkt geht in die zweite Runde und wird über die Weserstraße hinaus ausgeweitet

Beim Feierabendmarkt, den Beverungen Marketing gemeinsam mit der Bürgerinitiative Lebenswertes Bördeland und Diemeltal organisiert, stehen regionale Produkte, Nachhaltigkeit, Müllvermeidung und Ressourcenschutz im Vordergrund. Er ist Teil des Leader-Projektes „Kulturland isst – nachhaltig ernähren: Region entwickeln und Klima schützen“. So werden die Besucher auch gebeten, eigene Behälter und Taschen für den Einkauf mitzubringen.

25 Verkaufs- und Informationsstände

„Es werden 25 Verkaufs- und Informationsstände aufgebaut, darunter auch einige ausgewählte Kunsthandwerker aus der Region“, erklärt Projektleiterin Julia Knipping. Und natürlich kommt auch der kulinarische Genuss nicht zu kurz – mit Hotdogs des Direktvermarkters Heimatgenuss etwa, Wildspezialitäten vom Gut Amelunxen oder dem Beverunger Mochen-Craftbier. Für Musik sorgt DJ Alex B. und von 17 bis 19 Uhr die Sängerin Lissy Glänzer, die vor Carolas Café von einem Gitarristen begleitet wird.

Kinder können ihr Wissen testen was Mülltrennung angeht, sie können ein Insektenhotel basteln oder sich auf einer Hüpfburg austoben. Die Einzelhändler in der Innenstadt beteiligen sich zum Teil ebenfalls mit verlängerten Öffnungszeiten und verschiedenen Aktionen. Es gibt Sammelstellen für alte Handys (schöngeküsst), Flaschenkorken (Bioladen Ringelblume). Briefmarken (Citykauf), gut erhaltene Brillen (Loepp Optic), leere Batterien (Rewe) und Stifte (Buchhandlung Lesbar). Auf dem Markt direkt können auch Spielsachen, leere Honiggläser und Kronkorken abgegeben werden. Die KJG nimmt Bücher für ihren Flohmarkt entgegen und der Zonta-Club gut erhaltene Taschen und Modeschmuck für seine Börse Ende September.

Gewinnspiel und „Bonus-Fünfer“

Im Einzelhandel gibt es Teilnahmekarten, mit denen an einem Gewinnspiel teilgenommen werden kann, bei dem Einkaufsgutscheine von Beverungen Marketing gewonnen werden können. Zudem startet am 10. September auch der „Bonus-Fünfer“ in seine zweite Runde. Wer einen 20-Euro-Gutschein ersteht, erhält fünf Euro zusätzlich.

Im Gegensatz zum ersten Feierabendmarkt unter strengeren Corona-Regeln gibt es keine Besucherobergrenze. „Nur da, wo der Abstand nicht gewahrt werden kann, etwa beim Anstehen an einem Stand, muss die Maske getragen werden“, erklärt Marketing-Geschäftsführer Rembert Stiewe. Auch können dieses Mal Stehtische und Sitzgelegenheiten angeboten werden.

Oberer Teil der Weserstraße wird gesperrt

„Der Markt kann noch mal verdeutlichen, wie schön dieser Bereich unserer Stadt hier ist“, sagt Bürgermeister Hubertus Grimm, dessen Ziel es nach wie vor ist, die Weserstraße mittelfristig in eine Fußgängerzone umzuwandeln und den Kellerplatz gestalterisch aufzuwerten. Eine Anwohnerversammlung habe aufgrund von Corona noch nicht stattfinden können und der richtige Fördertopf muss auch her. Die neue Weserpromenade komme nicht nur bei Einheimischen, sondern auch bei Touristen sehr gut an. „Und wenn uns das mit der Weserstraße und dem Kellerplatz gelingt, dann kann Tourismus auch den Handel beleben.“

Mehr Infos zum zweiten Feierabendmarkt in Beverungen auch auf www.beverungen-marketing.de