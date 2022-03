Auch die Mutter ist vergewaltigt worden

Der Beverunger, der seit Dienstag vor der 5. großen Jugendkammer des Landgerichts Paderborn steht, soll seine eigene Tochter vergewaltigt haben, und zwar vor fast sechs Jahren, als sie elf war. Der Vorfall soll sich in seiner Wohnung nach einer Familienfeier abgespielt haben. Bisher geht die Anklage davon aus, dass der 51-Jährige damals das Mädchen züchtigen wollte, weil es ihm mit einem Messer drohte – aus Angst, der Vater wollte sie schlagen. Am zweiten Prozesstag berichteten die Schwester und die Mutter der jetzt 17-Jährigen, wie die Sache nach mehreren Jahren ans Licht gekommen war, und offenbarten dabei das, was Verteidiger Franz Zacharias bereits am ersten Verhandlungstag als „sehr heikle Familienverhältnisse“ umschrieben hatte.

