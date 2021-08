Bevölkerung wächst bis 2027

Bad Lippspringe

Eine positive Bevölkerungsprognose bis zum Jahr 2040 hat das Unternehmen Empirica Regio in einem Gutachten für die Stadt Bad Lippspringe abgegeben. Das Ergebnis soll an diesem Montag ab 18 Uhr im Kongresshaus in der Sitzung des Stadtrates präsentiert werden.

Von Uwe Hellberg