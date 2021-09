Bewährung für den Großvater

Steinheim/Paderborn

Ein Mädchen besucht gerne seine Großeltern, aber was es dort erlebt, kann ihm nicht gefallen: Der Opa vergreift sich an ihr. Das bleibt nicht ohne Folgen, so oder so: Das Kind leidet, der Großvater wird vom Gericht verurteilt. Dennoch besteht vielleicht die Chance, dass die Dinge wieder etwas ins Lot kommen.

Von Ulrich Pfaff