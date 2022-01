Bewährung für Kassenmanipulation in Paderborner China-Restaurant

Insgesamt, so errechneten die Richterinnen der 8. großen Strafkammer, hatte der 38-Jährige rund 850.000 Euro an verschiedenen Steuern nicht an den Fiskus abgeführt. Dass er dennoch mit einer zweijährigen Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt wurde, davonkam, lag an der überaus langen Verfahrensdauer – der Fall lag fast vier Jahre beim Landgericht, bis er verhandelt wurde – und an einem Geständnis während des Prozesses, der bereits im November begonnen hatte.

