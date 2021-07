Bewährungsstrafe für dealenden Rentner

Paderborn

In einen Satz gepackt, könnte die Geschichte so klingen: Drei Marihuana rauchende minderjährige Mädchen rächen sich an einem Mann, der ihnen Marihuana spendiert hat, für dessen sexuelle Übergriffe, indem sie ihm den Kokain-Vorrat klauen, aus dessen Verkauf er seine karge Rente aufbessert. Und weil eines der Mädchen Angst vor dem wütenden Rentner bekommt, landet das Ganze bei der Polizei und dann vor dem Landgericht. Dort stellt sich heraus: So ist die Geschichte nicht gewesen – nicht ganz. Dementsprechend ist nun auch das Urteil des Landgerichts Paderborn ausgefallen.

Von Ulrich Pfaff