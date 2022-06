Bewährungsstrafe für Schüsse auf Polizisten

Hiddenhausen

Für das Gericht war es ein versuchter Totschlag: Weil er jedoch glaubhaft versichern konnte, am 17. Dezember aus Angst vor einer Blutfehde und damit verbundener Todesgefahr in seinem Haus auf SEK-Beamte geschossen zu haben, ist ein 39 Jahre alter Hiddenhauser am Montag vom Landgericht Bielefeld lediglich zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt worden.

Von Bernd Bexte