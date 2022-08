Bewegen, balancieren und beugen

Training für Jung und Alt an zwölf Stationen und Geräten im Sportpark am Ölbach in Schloß Holte-Stukenbrock mit Anleitung auf Tafeln

Stadtmarketingkollegin Imke Heidotting stützt sich an Stangen ab und zieht die Beine an. Kollege Notger Schlegtendal trainiert die Bauchmuskulatur an der schrägen Ebene, Helga Klein tut am Slingtrainer etwas für den Bizeps. Der Bewegungspark im Sportpark am Ölbach ist eröffnet.