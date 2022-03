Bewegender Bericht aus der Ukraine

Schloß Holte-Stukenbrock

Sie kamen mit selbst gemalten Transparenten, in blau-gelber Kleidung und mit der klaren Forderung nach Frieden in den Bürgerpark zwischen Rathaus und Gymnasium: 500 Menschen waren am Samstag dem Aufruf des Bürgermeisters, aller fünf im Rat vertretenen Fraktionen und des Jugendparlaments gefolgt, um für den Frieden zu demonstrieren und Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zu zeigen.

Von Monika Schönfeld