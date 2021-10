Bewegung in der Bünder Kita-Landschaft

Neubau in Dünne und Bauernhofkindergarten in Muckum sorgen für mehr Betreuungsplätze – Politik stimmt zu

Bünde

In der Bünder Kita-Landschaft tut sich was: Auf dem Hof Steckenpferd soll eine kleine, aber feine Bauernhofkita entstehen und in Dünne wird die Betreuungskapazität dank eines Kita-Neubaus von vier auf fünf Gruppen aufgestockt. Die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses haben die entsprechenden Pläne jetzt abgenickt.

Von Daniel Salmon