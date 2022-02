Bewerbungsphase für Bauplätze startet

Hövelhof-Riege

Die Erschließungsarbeiten im Baugebiet „Junkern Feld“ in Riege schreiten voran. Am Montag, 14. Februar, beginnt die Bewerbungsphase für die Baugrundstücke. Insgesamt stehen 21 gemeindliche Grundstücke in verschiedenen Größenordnungen von ungefähr 450 bis 650 Quadratmeter zum Verkauf.