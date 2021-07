Bewohner bleibt unverletzt

Auf dem Bielenberg bei Höxter ist eine bewohnte Gartenhütte abgebrannt. Ein großer Rauchpilz war gegen 13.30 Uhr am nördlichen Rande des Bundeswehr-Übungsplatzes von Höxter und den umliegenden Ortschaften wie Brenkhausen schon aus mehreren Kilometern Entfernung zu sehen.

Und wieder einmal hat es auf dem Hüttengrundstück an der Pionierstraße unterhalb des Bundeswehrübungsgeländes gebrannt: Am Dienstagnachmittag hat die Feuerwehr dort die Hütte eines Mannes gelöscht und einen Waldbrand verhindert.

Die Feuerwehr Höxter legte in das schlecht zugängliche Waldrandgelände oberhalb des Krankenhauses Schlauchleitungen und hatte den Brand schnell im Griff. Von dem Gartenhaus, in dem auch viel Hausrat und Plastikmaterial eingelagert waren, blieb nichts übrig.

Der Bewohner des Geländes, ein 82-jähriger Höxteraner, kam mit dem Schrecken davon. Er habe in der Hütte gelegen und sei wohl eingeschlafen. Dabei sei möglicherweise eine Kerze umgefallen, spekulierte der Mann, der dort zwischen Unterständen, Hütten und Schuppen seit Jahrzehnten die meiste Zeit des Jahres fest wohnt. Da habe er wohl viel Glück gehabt, sagte er auf dem verrauchten Grundstück dem WESTFALEN-BLATT. Der Polizei berichtete der Senior, dass er eine Notbleibe bei Bekannten bekommen könne.

Es ist nicht das erste Mal, dass eine der Hütten auf dem Gelände des älteren Herren am Pionierweg – der breiten Zufahrt zu den Bielenbergs-Steinbrüchen und zum Bundeswehrgelände – Feuer gefangen hat. Funkenflug und offene Flammen sind aus Sicht der Feuerwehr an dieser Stelle besonders gefährlich, weil das trockene Unterholz und die trockenen Bäume auf dem Bielenberg jederzeit Nahrung für einen Waldbrand liefern könnten. Es entstand Sachschaden an Hausrat und Hütte. Nach einer Stunde rückten die meisten Feuerwehrwagen wieder ab.