Bewohner hörten Geräusche

Unbekannte sind nach Angaben der Polizei zwischen Freitagnachmittag, 16.30 Uhr, und Samstagmorgen, 8.30 Uhr, in ein Zweifamilienhaus am Kiliansdamm in Delbrück-Boke eingebrochen und haben Bargeld entwendet.

Einbruch in Zweifamilienhaus in Boke

Die Täter gelangten demnach durch Aufhebeln eines Fensters in einer am Haus angrenzenden Werkstatt zunächst in diese Werkstatt und von dort in das Wohnhaus. Aus dem Haus wurde nach einer ersten Durchsicht Bargeld entwendet, teilt die Polizei mit. Die Bewohner waren nachts zuhause und haben Geräusche wahrgenommen. Möglicherweise wurden die Täter durch einen Bewohner gestört, der nach dem Rechten sehen wollte.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen haben, sich unter Telefon 05251/3060 zu melden.