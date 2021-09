BGW reißt Hochhaus in Sieker ab

Seit 1970 ist das Hochhaus unterhalb der Osningschule eines der markantesten Gebäude im nördlichen Teil von Sieker. Gut 50 Jahre nach dem Bau ist das Haus Lipper Hellweg 70 nicht mehr zeitgemäß. In den nächsten Wochen wird es abgerissen.

Neubau mit 70 Apartments auf sieben Etagen entsteht an gleicher Stelle in Bielefeld – Baubeginn im Frühjahr 2022

„Das Gebäude wird den heutigen Wohnstandards nicht mehr gerecht“, begründet Tina Gutmann, Sprecherin der Bielefelder Gesellschaft für Wohnen und Immobiliendienstleistungen (BGW) als Eigentümer des Hauses, die Entscheidung, in den kommenden Wochen mit dem Rückbau zu beginnen. Neben einer energetischen Modernisierung seien sämtliche Leitungsstränge und Badezimmer sanierungsbedürftig, wären weitere umfassende Arbeiten in den Apartments erforderlich. Zudem sei das dort enthaltende Raumkonzept nicht mehr zeitgemäß, „sodass auch grundlegende Grundrissänderungen erforderlich wären“, so die BGW-Sprecherin.