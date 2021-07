BI befürchtet Endlager in Würgassens Nähe

Würgassen

Das Atommülllager am Kernkraftwerksstandort Würgassen wird nicht nur das angekündigte Logistikzentrum für das Endlager Schacht Konrad in Salzgitter, sondern auch Bundes-Zwischenlager und gleichzeitig Bereitstellungslager für ein neu zu errichtendes weiteres Endlager für leicht- und mittelradioaktive Abfälle. Das Szenario dieses „Drei-in-eins-Lagers“ in Würgassen wirft der Verein „Atomfreies 3-Ländereck“ an die Wand.

Von Sabine Robrechtund