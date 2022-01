BI: „Ein konstruktiver Auftakt!“

Beverungen

Die Kriterien für ein gemeinsames Gutachten von Niedersachsen und NRW zur Notwendigkeit eines Bereitstellungslagers für den Betrieb des Endlagers Konrad in Würgassen sind an diesem Donnerstag in einer Videokonferenz der Landesumweltministerien mit Vertretern der Bürgerinitiativen und der angrenzenden Kommunen vorgestellt worden. An der zweistündigen Videokonferenz am Nachmittag haben 30 Personen teilgenommen.

Von Harald Iding und Michael Robrecht