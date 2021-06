Bielefeld Spaziergänger dürften sich in diesen Wochen über den gewaltigen 40 mal 10 Meter großen Filtersack am Rande des Radrennbahnweges bei den Heeper Fichten in Bielefeld wundern. Der Sack wird benötigt, um das Regenbecken am Finkenbach zu entschlammen.

Von Michael Schläger