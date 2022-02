Bielefeld entlastet Eltern kleiner Kinder

Die Betreuung der Kinder unter zwei Jahren wird in Bielefeld vom Sommer an günstiger.

Profitieren sollen vor allem Familien mit geringem Einkommen, für sie werden die Beiträge am deutlichsten gesenkt. Und so fallen die Gebühren, die sich am Jahreseinkommen der Eltern orientieren, ab August am Beispiel einer 35-Stunden-Betreuung aus: Liegt das Jahreseinkommen zwischen 24.542 und 36.813 Euro zahlen Eltern künftig pro Monat 64 statt 149 Euro. Sie sparen 84 Euro, der Beitrag verringert sich um 57 Prozent.