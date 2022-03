Bielefeld: Holzschnitzel federn unter den Füßen

Helfer rüsten Queller Finnbahn mit neuem Belag aus – Sanierung geht am Samstag in die zweite Runde

Und so packten nicht nur die Mitglieder des Finnbahnvereins mit an, sondern auch Sportler, die dort gerne trainieren. „Ich habe im Corona-Lockdown damit begonnen, hier zwei Mal pro Woche zu laufen. Deshalb möchte ich jetzt auch bei der Instandhaltung der Bahn helfen“, sagte Jörg Thomalla, der am Samstag in der prallen Sonne Holzschnitzel aufbrachte und mit der Harke verteilte. Etwa zehn Helfer hatten sich eingefunden, um an der Bahn zu arbeiten, erklärte Bernd Rehmet, Vorsitzender des Finnbahnvereins.