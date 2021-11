Bielefeld ist im Booster-Modus

Termine am Wochenende ausgebucht – An der Radrennbahn geht noch was diese Woche – Tests wieder kostenlos

Angesichts der steigenden Zahlen in der vierten Welle ist der Andrang groß bei den Impfaktionen, die der Arbeiter-Samariterbund (ASB) in den Stadtteilen organisiert. So auch am Samstag am Combi-Markt in Milse und am Sonntag am Marktkauf in Baumheide.