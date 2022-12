Bielefeld: Klinik zahlt 200.000 Euro für mehr Gerechtigkeit

Bielefeld

Wenn Christian Lübbert (65) im nächsten Jahr in den Ruhestand geht, hat er 45 Jahre als Krankenpfleger auf dem Buckel, fast die gesamte Zeit in der Intensiv- und Anästhesiemedizin. Er habe viele Hochs und Tiefs erlebt, sagt der Mitarbeiter des Klinikums Bielefeld, aber noch nie sei die Verbitterung bei einigen Kolleginnen und Kollegen so groß gewesen, wie in diesen Wochen.