Bielefeld: Neue Kitas zu bauen, wird schwieriger

900 Plätze fehlen – hohe Grundstückspreise, der Mangel an Bauland und vor allem an Erziehern behindern die Projekte

Bielefeld

2013 galt der Ausbau von Kindergärten in Bielefeld als abgeschlossen: Es gebe keinen zusätzlichen Bedarf mehr. Dann kamen Flüchtlinge, geburtenstarke Jahrgänge, etliche Neubürger in der wachsenden Stadt und der Wunsch vieler Eltern, ihre Kinder schon früher in die Kita zu geben. Seitdem sind rund 20 neue Kitas gebaut worden, und eine Ende weiterer Planungen ist kaum abzusehen. Warum es immer schwieriger wird, neue Kindergärten an den Start zu bringen, erklärt jetzt die Verwaltung.

Von Peter Bollig