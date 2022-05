Bielefeld: Schlange stehen fürs 9-Euro-Ticket

Großer Andrang am Service-Center von Mobiel

Bielefeld

Obwohl das 9-Euro-Ticket erst in anderthalb Wochen gilt, scheint es in Bielefeld zum Verkaufsschlager zu werden. Vor dem Service-Center im Jahnplatz-Tunnel bildeten sich mit dem Verkaufsbeginn am Montag längere Schlangen.

Von Peter Bollig