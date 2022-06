10 Jahre Forschung: neues Medikament von Dr. Wolff

„Das ist ein Meilenstein“, sagte Dörrenberg (54) am Dienstag in Bielefeld bei der Vorlage der Bilanz für das Jahr 2021. Das neue verschreibungspflichtige Medikament mit dem Namen Axhidrox solle in Deutschland ab August erhältlich sein. Es werde zwischen 50 und 60 Euro kosten. Eine Tube der Creme könne für eine Behandlungsdauer von zwei bis vier Monaten reichen. In Österreich sei das Medikament bereits erhältlich.

