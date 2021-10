100 Jahre Bestattungskultur in Bielefeld-Quelle

Zweimal mussten die Menschen aus Quelle um ihren Friedhof kämpfen, der in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag feiert: 2016, als die Stadt Bielefeld Friedhofsflächen zurückbauen und keine neuen Grabstätten mehr belegen wollte, und Anfang des 20. Jahrhunderts.

Friedhof und Kapelle an der Magdalenenstraße feiern Jubiläum

Quelle, über Jahrhunderte eine Bauernschaft im Kirchspiel Brackwede, wurde 1841 eine eigenständige Gemeinde. Doch bestattet wurden die Menschen auch danach weiter auf dem Friedhof in Brackwede – ein weiter und beschwerlicher Weg für die Angehörigen. So beschloss der erste demokratisch gewählte Gemeinderat, allen voran Bürgermeister Otto Tönsgöke, einen eigenen Friedhof anzulegen, heißt es in der Chronik.