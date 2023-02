Wer die Wahl hat, hat die Qual: Ein großes Angebot an Stoffen, Wolle, Perlen und anderem Bastel- und Handarbeitszubehör gab es am Wochenende in der Stadthalle. „Bielefeld kreativ“ fand zum ersten Mal statt und löst die beliebte Messe Handmade ab.

Foto: Bernhard Pierel