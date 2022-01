120 Termine stehen für Optimismus

Denn nachdem es den Kalender im vergangenen Jahr nicht in gedruckter Form gab, weil angesichts der Corona-Beschränkungen der Großteil aller Aktionen ausgefallen war, ist der Terminkalender für 2022 wieder gut gefüllt. „Es sind mehr als 120 Veranstaltungen darin aufgelistet. Das sind beinah so viele wie in Vor-Corona-Zeiten“, sagte Petra Oester-Barkey, Leiterin des Sennestädter Bezirksamts, bei der Vorstellung der 38 Seiten starken Broschüre, die an diesem Donnerstag an alle Haushalte in Sennestadt verteilt wird und außerdem ab sofort unter anderem im Bezirksamt und in vielen Geschäften im Stadtbezirks ausliegt.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar