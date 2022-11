129 statt 70 km/h - Auto beschlagnahmt

Bielefeld

Die Polizei Bielefeld hat am vergangenen Donnerstag an mehreren Stellen im Stadtgebiet und auf der Autobahn Verkehrskontrollen zur Bekämpfung der Eigentumskriminalität sowie der Hauptunfallursachen durchgeführt. Insgesamt wurden 98 Fahrzeuge kontrolliert, in 39 Fällen wurden Verkehrsverstöße festgestellt. Ein 23-jähriger Bielefelder hatte es ganz besonders eilig. Sein Auto wurde beschlagnahmt.