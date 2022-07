Und das bei der Hitze: 15 Kilometer Stau auf der A2 bei Bielefeld

Bielefeld

Auf der Autobahn 2 in Bielefeld-Sennestadt hat sich am Dienstag gegen 9.45 Uhr ein Unfall mit mehreren Verletzten ereignet. Die Fahrtrichtung Dortmund war bis zum Mittag gesperrt. Für die im Stau stehenden Autofahrer und die Rettungskräfte in ihrer Schutzkleidung war der vermutlich heißeste Tag des Jahres eine große Belastung.

Von Christian Müller