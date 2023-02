150 Jahre Pfandhäuser Schumachers

An der Herforder Straße 1 knallen an diesem Donnerstag die Sektkorken: Die familiengeführten Pfandhäuser Schumachers, mit acht Standorten in Nordwestdeutschland vertreten, feiern ihr 150-jähriges Bestehen. Maureen Schumachers, Ur-Ur-Enkelin des Firmengründers Hermann Schumachers, hält in ihrer Bielefelder Filiale eine Jubiläums-Aktion für die Kunden bereit.

Schumachers ist nach eigenen Angaben „das älteste private Unternehmen seiner Branche“. Heute gibt es Niederlassungen in Krefeld, Recklinghausen, Dortmund, Hannover, Bremerhaven, Braunschweig, Duisburg und eben in Bielefeld. Unter der Corona-Krise hatte das 35 Mitarbeiter starke Unternehmen nicht so zu leiden wie viele andere Geschäfte. So mussten die Schumachers niemanden in die Kurzarbeit schicken, konnten ab 2022 sogar neue Arbeitsplätze schaffen.