150 Mitarbeiter der Stadtverwaltung streiken für mehr Lohn

Opernaufführung und Musikunterricht fallen in Bielefeld aus, in Theaterwerkstätten bleibt es dunkel

Bielefeld

„Ihr steht nicht in der ersten Reihe, aber ohne Euch läuft nichts“, feuerte Petra Meyer, Gewerkschaftssekretärin des Verdi-Bezirkes OWL, die etwa 150 Beschäftigten der Bielefelder Stadtverwaltung an, die am Donnerstag für mehr Lohn streikten.

Von Kerstin Sewöster