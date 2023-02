150 Teilnehmer bei Demo zum Ukraine-Krieg

Friedensinitiative OWL hat am Samstagmittag zu Kundgebung in Bielefeld aufgerufen

Bielefeld

„Stoppt den Krieg“ - mit diesem Aufruf hat die Friedensinitiative OWL zum Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine am Samstag in Bielefeld zu einer Kundgebung aufgerufen. Etwa 150 Teilnehmer kamen dazu auf den Jahnplatz. Gefordert wurden dabei unter anderem Friedensverhandlungen ohne Vorbedingungen und ein Ende der Waffenlieferungen an die Ukraine.

Von Hendrik Uffmann