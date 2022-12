16-jährige Schülerin angefahren und verletzt

Das Bielefelder Verkehrskommissariat fahndet nach einem Unfall mit Fahrerflucht nach dem Unfallverursacher. Der Fahrer wird verdächtigt, am 19. Dezember eine 16-Jährige in Bielefeld-Schildesche angefahren zu haben. Seine Fahrt setzte er fort.

Eine Bielefelderin erstattete bei der Polizei eine Strafanzeige. Sie zeigte an, dass ihre 16-jährige Tochter, am 19. Dezember, gegen 7.30 Uhr die Kreuzung an der Apfelstraße/ Sudbrackstraße auf dem Fußgängerüberweg bei grün überquerte. In dem Moment soll ein PKW von der Apfelstraße nach rechts in die Sudbrackstraße abgebogen sein und die 16-Jährige angefahren haben. Die Jugendliche stürzte und erlitt dabei leichte Verletzungen. Der PKW fuhr ohne anzuhalten weiter.

Hinweise zu dem flüchtigen Autofahrer nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter Telefonnummer 0521-5450 entgegen.