16-Jähriger wegen tödlichen Messerangriffs vor Gericht

Vor einem Jugendschwurgericht des Bielefelder Landgerichts hat die juristische Aufarbeitung eines Tötungsdelikts aus dem vergangenen Frühjahr begonnen. Einem Schüler (16) aus Bielefeld wird von diesem Mittwoch an der Prozess gemacht, weil er am 6. Mai auf dem Gelände der Schildescher Plaß-Grundschule einen Bielefelder (26) erstochen haben soll.

Prozessauftakt am Mittwoch: Junger Bielefelder soll 26-Jährigen erstochen haben

Hinterbliebene und Freunde des erstochenen 26-Jährigen legten nach der Bluttat Blumen und Kerzen am Tatort auf dem Gelände der Plaßschule ab.

Staatsanwalt Christopher York hat den in U-Haft sitzenden Jugendlichen wegen Totschlags am 26-Jährigen angeklagt. Zudem soll der 16-Jährige einem Bruder des Getöteten (ebenfalls 16 Jahre alt) mit einem Messer in den Rücken gestochen haben.