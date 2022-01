Weil er Bus noch erreichen will: Jugendlicher läuft in Bielefeld vor Auto

Bielefeld

In der Nacht zum Sonntag hat sich in Bielefeld-Senne ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 17-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden ist. Der Jugendliche wollte offenbar in letzter Minute noch einen Bus erreichen und lief dabei vor ein Auto, berichtet die Polizei.