17. Jobmesse in Bielefeld mit Ausstellerrekord

Am ersten Tag der Jobmesse sind es vor allem junge Besucher auf der Suche nach einer beruflichen Perspektive, die sich an den Ständen in der Stadthalle tummeln. Bis zum frühen Samstagnachmittag sprechen die meisten Aussteller schon von einem Erfolg der Veranstaltung.

Bereits am Samstag nutzen viele Besucher die Chance, sich bei der 17. Jobmesse über Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten in der Region zu informieren

„Am wichtigsten ist es, dass wir wieder direkt mit den Menschen sprechen können, nachdem dies wegen Corona in den letzten Jahren viel zu kurz gekommen ist.“ Diesen Satz hörte man an jedem Messestand. 120 Unternehmen, Institutionen sowie Fach- und Hochschulen nutzen an diesem Wochenende die Chance, mit zukünftigen Berufseinsteigern und Jobwechslern ins Gespräch zu kommen. Schwerpunkte bei den Angeboten sind Ausbildungsplätze in vielen Berufen, zum anderen aber auch freie Stellen für medizinische und pflegerische Aufgaben sowie im Ingenieur- und IT-Bereich.