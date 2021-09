18 Eigenheime „Am Waldbad“

Die Deutsche Reihenhaus AG baut zum ersten Mal einen Wohnpark in Bielefeld

Bielefeld

Im Flächenkeil, den die Windelsbleicher Straße und die Gleise der Sennebahn in Bielefeld-Senne aufspannen, konkretisieren sich die Planungen für eine neue Siedlung aus 18 Eigenheimen. Investor ist die Deutsche Reihenhaus AG in Köln, die dort den Wohnpark „Am Waldbad“ bauen und dazu 6,5 Millionen Euro investieren will.

Von Markus Poch