Mit einem zweitägigen Warnstreik will die Gewerkschaft Verdi den Druck auf die Arbeitgeberseite vor der fünften Verhandlungsrunde am Mittwoch im NRW-Einzelhandel erhöhen.

Verdi will Ausstand heute fortsetzen

Am Freitag beteiligten sich in OWL nach Angaben von Gewerkschaftssekretärin Nina Begemann mindestens 180 Beschäftigte an dem Ausstand.