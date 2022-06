1800 Besucher feiern   Rock on the Beach in Bielefeld

Bielefeld

Wenn im Senner Waldbad schwarze Kluft der vorherrschende Dresscode ist, dann kann nur eines gefeiert werden: Rock on the Beach! Und es wurde gefeiert am Samstag. „Es ist so geil, wieder auf der Bühne zu stehen“, meinte der Ascendency-Frontmann Max und spricht damit nicht nur den Musikerkollegen der zwölf Bands aus der Seele, sondern auch den Fans.

Von Kerstin Sewöster