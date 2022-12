19-Jährige vergewaltigt: Zweiter Verdächtiger in Haft

Nach Tat in Bielefeld: 17-Jähriger in Köln von Bundespolizei gefasst

Bielefeld

Zwei junge Männer (17/18) sollen in Bielefeld eine 19-Jährige misshandelt und vergewaltigt haben. Jetzt meldet die Bundespolizei einen Fahndungserfolg: der zweite Tatverdächtige (17) wurde am Hauptbahnhof Köln festgenommen. Er sitzt jetzt wie bereits sein mutmaßlicher Komplize nun in U-Haft.

Von Jens Heinze